Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге

8 июля 2019 00:21 (UTC+04:00)

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в ночь на понедельник в Гонконге в оживленном торговом районе Монгкок в материковой части города. Об этом сообщает радиостанция RTHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беспорядки произошли после того, как сотни активистов отказались расходиться после массовой акции протеста и попытались заблокировать движение транспорта на улице Нэттан роуд - главной транспортной артерии полуострова Коулун. Стражи порядка применили для их разгона резиновые дубинки. Имеются раненые и задержанные.

В воскресенье до 230 тыс. человек приняли участие в демонстрации, впервые прошедшей в материковой части города. Ранее протестные акции созывались только на острове Гонконг.

Участники шествия собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследовали к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Цель акции - привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге.

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