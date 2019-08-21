Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на власти Дании, но уже не из-за их отказа обсуждать продажу Гренландии, а из-за расходов в НАТО, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону). Они богатая страна, и (расходы - ред.) должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - написал Трамп в Twitter.

Между прочим, не отмени он поездку сам, не исключено, что его бы заставили это сделать. Политические партии Дании уже начинали подбирать слова, чтобы как можно вежливей отказать Трампу в приеме. Здесь насчет Гренландии консенсус. По крайней мере, был.

Незадолго до этого Трамп раскритиковал премьера Дании за то, что она жестко отреагировала на идею США купить у страны Гренландию. Он отметил, что к США должно быть проявлено уважение.

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