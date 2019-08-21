Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО

21 августа 2019 23:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на власти Дании, но уже не из-за их отказа обсуждать продажу Гренландии, а из-за расходов в НАТО, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону). Они богатая страна, и (расходы - ред.) должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - написал Трамп в Twitter.

Между прочим, не отмени он поездку сам, не исключено, что его бы заставили это сделать. Политические партии Дании уже начинали подбирать слова, чтобы как можно вежливей отказать Трампу в приеме. Здесь насчет Гренландии консенсус. По крайней мере, был.

Незадолго до этого Трамп раскритиковал премьера Дании за то, что она жестко отреагировала на идею США купить у страны Гренландию. Он отметил, что к США должно быть проявлено уважение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США рассматривают возможность отмены права на гражданство по рождению
В мире 21 августа 21:14
США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса
США 21 августа 18:01
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать покупку США Гренландии
Европа 21 августа 07:44
СМИ: Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7
США 21 августа 07:28
Трамп допустил новое снижение налогов в США
США 21 августа 01:02
Трамп призвал Apple покинуть Китай
В мире 21 августа 00:04
Лента новостей
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
В мире 21 августа 23:32
Джонсон выступил против скорого возвращения России в G7
В мире 21 августа 23:27
Выявлены признаки преждевременной смерти
В мире 21 августа 22:45
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
В мире 21 августа 22:11
Назван самый высокооплачиваемый актер года
В мире 21 августа 22:01
В США не менее 27 человек задержали после инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне
В мире 21 августа 21:43
Песков прокомментировал идею возрождения G8
В мире 21 августа 21:17
В США рассматривают возможность отмены права на гражданство по рождению
В мире 21 августа 21:14
Азербайджан почти вдвое увеличил импорт автомобилей
Бизнес 21 августа 21:00