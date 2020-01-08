Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

8 января 2020 22:47 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям, а также правительствам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Иране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко опечален в связи с крушением украинского авиалайнера в окрестностях Тегерана сегодня. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии", - сказал Дюжаррик.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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