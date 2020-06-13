В Париже около 3 тыс. человек собрались на марш против расизма и полицейского насилия

Десятки ресторанов и магазинов закрыли двери для посетителей в преддверии манифестации против полицейского насилия и расизма, участники которой собираются на площади Республики в Париже. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС.

Около 3 тыс. человек вышли на площадь Республики, передает в субботу телеканал BFM со ссылкой на источник в парижской полиции.

Как убедился корреспондент ТАСС, почти вся территория площади занята демонстрантами, большинство из которых держат плакаты с лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских и призывами расследовать смерть Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов. Они требуют "добиться правды и правосудия для Адамы и всех жертв полиции или жандармерии".

Между тем, активисты радикальной группировки Generation Identitaire развернули на крыше одного из домов на площади транспарант с призывом к "справедливости для жертв расизма против белых" и хештегом "жизни белых имеют значение". Их акция вызвала ожидаемо бурную реакцию со стороны участников протеста, которые выкрикивали оскорбления, жестами демонстрируя свое негативное отношение к происходящему. Жители верхних этажей, обнаружив нависший над их балконами плакат, также не прониклись энтузиазмом активистов и быстро оборвали его нижнюю часть с хештегом и названием группировки под одобрительные крики толпы на площади.

Вокруг площади дежурит большое количество полицейских, на некоторых прилегающих улицах установлены мобильные металлические заграждения. Также перед началом манифестации неподалеку от площади были размещены грузовики с водометами.

Ранее газета Le Parisien сообщала, что власти ожидают участие примерно 10-20 тыс. человек, не менее 20 тыс. участников прогнозировали и сами организаторы. Несмотря на то, что официальное время начала марша от площади Республики до Парижской национальной оперы было назначено на 14:30 (15:30 мск), участники пока остаются на месте.

Официально префект полиции Парижа Дидье Лальман в опубликованном в субботу коммюнике заявил, что возможные манифестации с участием более 10 человек в этот день не разрешены. Тем не менее, он призвал все магазины и кафе, расположенные на предполагаемом маршруте демонстрации от площади Республики до здания оперы, не открываться в эту субботу, а также защитить витрины от возможных актов вандализма и закрыть уличные террасы. Лальман также попросил парижские власти ликвидировать на пути следования колонны "все объекты, которые могут быть использованы в качестве оружия", и обезопасить строительные объекты.

Аналогичные протесты запланированы и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Нанте, Монпелье, Бордо и Сен-Назере. Кроме того, объединенный с представителями движения "желтых жилетов" марш запланирован на воскресенье в Страсбурге.

Акции проходят на фоне продолжающихся в США с начала прошлой недели массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, после чего Флойд умер.