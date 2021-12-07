Взрыв произошел в портовом районе коммуны на юго-востоке Франции

Трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва в портовом районе коммуны Санари-сюр-Мер в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно отчетам пожарных, под завалами могут оставаться пять человек. Еще четверо были спасены сотрудниками экстренных служб.

На месте происшествия работают около 40 пожарных, а также специальная команда по ликвидации чрезвычайных ситуаций.