Задержанным у резиденции Трюдо оказался канадский рейнджер

Задержанным у резиденции премьер-министра Канады Джастина Трюдо оказался канадский рейнджер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников в полиции, мужчина приехал на личном автотранспорте в Оттаву (провинция Онтарио) из соседней провинции Манитоба. При себе у него было длинноствольное огнестрельное оружие и записка, содержание которой не раскрывается. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что утром оттавская полиция задержала вооруженного мужчину недалеко от резиденции Трюдо, которая расположена в комплексе Ридо-Холл, где также находится особняк генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт. В полиции уточнили, что в среду ночью и в четверг утром ни Трюдо, ни Пейетт не находились в своих резиденциях. Задержанного допрашивают, обвинений ему пока не предъявлено.

Части канадских рейнджеров формируются в основном из представителей коренных народов страны. Как правило, они проходят службу на арктических границах Канады.