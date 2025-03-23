В Турции во время акций протеста задержано 323 человека

БАКУ /Trend/ - Во время акций протеста в Турции этой ночью задержаны 323 человека.

Об этом на своей странице в "X" написал министр внутренних дел Турции Али Йерликая, сообщает Trend.

"Сегодня вечером в ходе операций, связанных с расследованием в муниципалитете Стамбула, были задержаны 323 подозреваемых. Любая инициатива, нарушающая общественный порядок, не допускается", - написал он.

Напомним, что 19 марта Стамбульская генеральная прокуратура вынесла постановление о задержании 7 подозреваемых, в том числе мэра Стамбула Экрема Имамоглу, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата, главы муниципалитета Шишли Расула Эмраха Шахана, по обвинению в содействии террористической организации РПК.