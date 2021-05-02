Госдеп опроверг сообщения о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном

Американское внешнеполитическое ведомство в воскресенье назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о достижении договоренности об обмене заключенными между США и Ираном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности", - заявил ТАСС глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.