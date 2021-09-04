В Калифорнии снизились темпы распространения лесного пожара "Калдор"

Темпы распространения лесного пожара "Калдор" в штате Калифорния снизились. Об этом сообщило в пятницу агентство AP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, пожар остановился лишь в нескольких километрах от известной курортной зоны у озера Тахо, однако за сутки в этом районе не было зафиксировано значительного распространения огня. "Подводя итоги, я бы описал ситуацию словами "осторожный оптимизм", и это результат большого количества тяжелой работы за более чем две недели", - приводит агентство слова руководителя местных пожарных Тима Эрнста.

Отмечается, что специалистам благодаря относительно благоприятным погодным условиям удалось локализовать 29% пожара, что на 6% больше, чем днем ранее. "Очень позитивный тренд в плане погоды, это очень важно для нас, давайте воспользуемся этим погодным окном", - сказал представитель лесоохранной службы США Дин Гоулд.