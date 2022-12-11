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Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Азербайджан Материалы 11 декабря 2022 13:35 (UTC +04:00)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По случаю годовщины смерти общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего бесценные заслуги перед нашей страной и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения «Альянс» посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Trend, на могилу общенационального лидера были возложены цветы и почтена его светлая память. Затем участники мероприятия посетили могилу известного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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