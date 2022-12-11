Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю годовщины смерти общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего бесценные заслуги перед нашей страной и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения «Альянс» посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Trend, на могилу общенационального лидера были возложены цветы и почтена его светлая память. Затем участники мероприятия посетили могилу известного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.