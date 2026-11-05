President Ilham Aliyev awards media representatives

BAKU, Azerbaijan, November 5. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed a decree on awarding media representatives.
According to the decree, the following persons have been awarded for their contributions to the development of the media in Azerbaijan.
With the "Honorary Diploma of the President of the Republic of Azerbaijan"
Ganbar Aghayev
Rahib Aliyarzade
Nigar Aliyeva
Murad Huseynov
Chimnaz Huseynova
Nigar Guliyeva
With the 2nd Class "Labor" Order
Aydin Aliyev
Azad Muzaffarli
Maryam Zohrabova
With the 3rd Class "Labor" Order
Azer Abdullayev
Shakir Eminbayli
Aida Eyvazova
Sevinj Khalilova
Naila Islam-zade
Leyla Gadirzade
Arzu Guliyeva
Faig Novruzov
Mubariz Ramazanov
Orkhan Sadigov
With the "Taraggi" medal
Hasan Abdullayev
Huseyn Abushev
Vasif Aghamirov
Lala Allahverdiyeva
Ziya Allahyarov
Billura Aslanova
Zamig Babayev
Zaur Babayev
Tahmina Babayeva
Kazim Baghirov
Fuad Jabarov
Rovshan Javadov
Tural Dadashov
Viktoriya Dementyeva
Sudaba Eynullayeva
Khayala Abilova
Jala Adilova
Afag Afandiyeva
Elchin Alibayli
Matanat Aliverdiyeva
Javid Aliyev
Elman Aliyev
Elshad Aliyev
Elshan Aliyev
Sayavush Aliyev
Teymur Aliyev
Tural Aliyev
Ali Hajiyev
Jeyhun Hasanli
Ismayil Hasanov
Emin Huseynov
Aliheydar Huseynov
Fakhri Khalilov
Vafa Isgandarova
Shahin Ismayilov
Marina Ismayilova
Parvin Ismayilova
Farrukh Gafarov
Azer Garayev
Parvana Gasimova
Ilham Ganbarov
Zhala Guliyeva
Ibrahim Gurbanov
Mahabbat Mehdiyeva
Arzu Mammadova
Banovsha Mammadova
Khayala Mammadova
Dilshad Mirzayeva
Gulnar Muradova
Agali Nadirov
Almaz Nasibova
Emil Nasirov
Aytan Piriyeva
Ilhama Rasulova
Sabina Seyidova
Ruslan Sultan
Gulyaz Shirinova
Yashar Taghiyev
Huseyn Tanriverdi
Ilham Zeynalov
2. For their special contributions to the development of the media in Azerbaijan and their long-term, effective service, the following persons have been granted the individual scholarship of the President of the Republic of Azerbaijan:
Fazil Hadiyev
Ahmad Mammadov