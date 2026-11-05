  1. Home
  2. Azerbaijan

President Ilham Aliyev awards media representatives

Azerbaijan News 5 November 2026 15:52 (UTC +04:00)
President Ilham Aliyev awards media representatives
Photo: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan
Alamda Nasib
Alamda Nasib
Read more

BAKU, Azerbaijan, November 5. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed a decree on awarding media representatives.

According to the decree, the following persons have been awarded for their contributions to the development of the media in Azerbaijan.

With the "Honorary Diploma of the President of the Republic of Azerbaijan"

Ganbar Aghayev

Rahib Aliyarzade

Nigar Aliyeva

Murad Huseynov

Chimnaz Huseynova

Nigar Guliyeva

With the 2nd Class "Labor" Order

Aydin Aliyev

Azad Muzaffarli

Maryam Zohrabova

With the 3rd Class "Labor" Order

Azer Abdullayev

Shakir Eminbayli

Aida Eyvazova

Sevinj Khalilova

Naila Islam-zade

Leyla Gadirzade

Arzu Guliyeva

Faig Novruzov

Mubariz Ramazanov

Orkhan Sadigov

With the "Taraggi" medal

Hasan Abdullayev

Huseyn Abushev

Vasif Aghamirov

Lala Allahverdiyeva

Ziya Allahyarov

Billura Aslanova

Zamig Babayev

Zaur Babayev

Tahmina Babayeva

Kazim Baghirov

Fuad Jabarov

Rovshan Javadov

Tural Dadashov

Viktoriya Dementyeva

Sudaba Eynullayeva

Khayala Abilova

Jala Adilova

Afag Afandiyeva

Elchin Alibayli

Matanat Aliverdiyeva

Javid Aliyev

Elman Aliyev

Elshad Aliyev

Elshan Aliyev

Sayavush Aliyev

Teymur Aliyev

Tural Aliyev

Ali Hajiyev

Jeyhun Hasanli

Ismayil Hasanov

Emin Huseynov

Aliheydar Huseynov

Fakhri Khalilov

Vafa Isgandarova

Shahin Ismayilov

Marina Ismayilova

Parvin Ismayilova

Farrukh Gafarov

Azer Garayev

Parvana Gasimova

Ilham Ganbarov

Zhala Guliyeva

Ibrahim Gurbanov

Mahabbat Mehdiyeva

Arzu Mammadova

Banovsha Mammadova

Khayala Mammadova

Dilshad Mirzayeva

Gulnar Muradova

Agali Nadirov

Almaz Nasibova

Emil Nasirov

Aytan Piriyeva

Ilhama Rasulova

Sabina Seyidova

Ruslan Sultan

Gulyaz Shirinova

Yashar Taghiyev

Huseyn Tanriverdi

Ilham Zeynalov

2. For their special contributions to the development of the media in Azerbaijan and their long-term, effective service, the following persons have been granted the individual scholarship of the President of the Republic of Azerbaijan:

Fazil Hadiyev

Ahmad Mammadov

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more