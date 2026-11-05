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Iran releases currency exchange rates for November 5

Iran News 5 November 2026 10:34 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 5
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 5. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 5.

According to the CBI's announced rates, the value of 42 currencies went up, while 3 currencies fell compared to November 4.

The official rate for $1 stood at 1,890,456 rials, while one euro was valued at 2,120,761 rials. On November 4, the euro was priced at 2,111,505 rials.

Currency

Rial on November 5

Rial on November 4

1 US dollar

USD

1,890,456

1,886,682

1 British pound

GBP

2,544,229

2,531,547

1 Swiss franc

CHF

2,312,840

2,298,604

1 Swedish króna

SEK

193,791

192,531

1 Norwegian krone

NOK

203,147

203,124

1 Danish krone

DKK

283,744

282,523

1 Indian rupee

INR

20,018

19,916

1 UAE Dirham

AED

514,760

513,732

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,079,489

6,053,428

100 Pakistani rupees

PKR

683,632

681,960

100 Japanese yen

JPY

1,193,118

1,190,242

1 Hong Kong dollar

HKD

240,952

240,438

1 Omani rial

OMR

4,914,611

4,906,206

1 Canadian dollar

CAD

1,352,897

1,347,665

1 New Zealand dollar

NZD

1,062,628

1,058,994

1 South African rand

ZAR

115,265

113,484

1 Turkish lira

TRY

37,794

37,741

1 Russian ruble

RUB

23,148

23,101

1 Qatari riyal

QAR

519,356

518,319

100 Iraqi dinars

IQD

124,725

124,423

1 Syrian pound

SYP

15,496

15,458

1 Australian dollar

AUD

1,325,417

1,314,746

1 Saudi riyal

SAR

504,122

503,115

1 Bahraini dinar

BHD

5,027,809

5,017,771

1 Singapore dollar

SGD

1,477,856

1,472,384

100 Bangladeshi takas

BDT

1,519,019

1,515,195

10 Sri Lankan rupees

LKR

56,833

56,698

1 Myanmar kyat

MMK

900

899

100 Nepalese rupees

NPR

1,250,535

1,244,178

1 Libyan dinar

LYD

294,926

293,964

1 Chinese yuan

CNY

283,206

282,867

100 Thai baht

THB

5,621,293

5,585,363

1 Malaysian ringgit

MYR

465,267

462,817

1,000 South Korean won

KRW

1,409,011

1,402,434

1 Jordanian dinar

JOD

2,666,370

2,661,047

1 euro

EUR

2,120,761

2,111,505

100 Kazakh tenge

KZT

418,013

416,646

1 Georgian lari

GEL

728,948

727,225

1,000 Indonesian rupiah

IDR

104,298

103,998

1 Afghan afghani

AFN

29,523

29,030

1 Belarusian ruble

BYN

633,637

638,298

1 Azerbaijani manat

AZN

1,112,033

1,109,825

100 Philippine pesos

PHP

2,985,422

2,969,306

1 Tajik somoni

TJS

204,969

205,249

1 Turkmen manat

TMT

538,613

539,121

Venezuelan bolívar

VES

2,122

2,122

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,120,761 rials and $1 costs 1,890,456 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,67-2,7 million rials, while one euro is worth 2,99-3,02 million rials.

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