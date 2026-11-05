UN official praises Azerbaijan's achievements in public service delivery

BAKU, Azerbaijan, November 5. The UN Department of Economic and Social Affairs highly appreciates Azerbaijan's continued contributions to strengthening government capacity in developing countries, UN Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs Li Junhua said, Trend's correspondent reports from the event.
He made the remarks on Thursday, November 5, while addressing the international summit titled "UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions."
In his speech he particularly emphasized the One-Stop Government Service Delivery Project supported by ASAN Service.
He noted that interconnected crises, ranging from climate emergencies and demographic shifts to economic instability and rapid technological advances and disruptions, are putting institutions to the test.
"Citizens everywhere are demanding more amid growing complexity and resource constraints. They expect the institutions we represent to be accountable, effective and trustworthy, and governments not only to address crises but also to proactively anticipate future risks and opportunities. The UN Sustainable Development Goals Report 2026 shows that achieving the 2030 Agenda requires accelerated action across all sectors. The upcoming 2027 SDG Summit will be a critical moment for all of us to assess progress, overcome obstacles and scale up successful practices," he said.
According to Li, public services are central to the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs).
"They are the critical point where policies are translated into action in people's daily lives. Azerbaijan's ASAN Service is a leading example of this work and transformation. By prioritizing service excellence, accessibility and innovation, the ASAN model has redefined how governments can build trust and respond to citizens' needs. The international community has recognized this achievement. Through the 2015 UN Public Service Awards and by hosting the UN Public Service Forum in Baku in 2019, Azerbaijan received the UN Special Award for advancing public service delivery through digital government," Li added.
An international summit titled "UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions" is being held in Baku.
The summit is being held under a Contribution Agreement signed between the Government of the Republic of Azerbaijan and the United Nations in November 2024. It is jointly organized by the State Agency for Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan and the UN Department of Economic and Social Affairs.
Around 200 participants are attending the summit, including ministers and senior officials from UN member states, senior representatives of international and regional organizations, development partners, as well as representatives of the private sector and academia.
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Azərbaycanın dövlət xidmətləri sahəsindəki uğurları yüksək qiymətləndirilir - BMT rəsmisi
Bakı.Trend:
BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamenti Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hökumətin imkanlarının gücləndirilməsinə, xüsusilə "ASAN xidmət" vasitəsilə dəstəklənən "Bir Pəncərə" Dövlət Xidmətlərinin Çatdırılması Layihəsinə verdiyi davamlı töhfələri yüksək qiymətləndirir.
Trend-in tədbirdəki müxbiri xəbər verir ki, bu barədə cümə axşamı günü BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Baş katibinin müavini Junhua Li "BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions) adlı beynəlxalq sammitdə çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, iqlim böhranlarından demoqrafik dəyişikliklərə, iqtisadi qeyri-sabitlikdən sürətli texnoloji inkişafa və pozuntulara qədər bir-biri ilə əlaqəli böhranlar qurumlarımızı sınaqlarla üz-üzə qoyur.
"Dünyanın hər yerindən vətəndaşlar artan mürəkkəblik və resurs məhdudiyyətləri fonunda daha çox şey tələb edirlər. Onlar təmsil etdiyimiz qurumların cavabdeh, effektiv və etibarlı olmasını, hökumətlərin isə təkcə böhranları həll etməməsini, həm də gələcək riskləri və imkanları fəal şəkildə proqnozlaşdırmağını gözləyirlər.
BMT-nin 2026-cı il üzrə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Hesabatı göstərir ki, 2030-cu il gündəliyinə nail olmaq bütün sektorlardan sürətləndirilmiş fəaliyyət tələb edir. Qarşıdan gələn 2027-ci il DİM Sammiti hər birimiz üçün nəyi qiymətləndirmək, maneələri aşmaq və uğurlu təcrübələri miqyaslaşdırmaq üçün həlledici an olacaq",- deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, dövlət xidmətləri DİM-lərin həyata keçirilməsinin mərkəzində dayanır.
"Onlar siyasətin insanların gündəlik həyatında əməliyyata çevrildiyi həlledici nöqtədir. Azərbaycanın "ASAN xidmət"i bu fəaliyyətdə və bu transformasiyada əsas nümunə kimi çıxış edir. Xidmət mükəmməlliyini, əlçatanlığı və innovasiyanı prioritetləşdirməklə "ASAN" modeli hökumətlərin etimadı necə görə biləcəyini və vətəndaşların ehtiyaclarına necə cavab verə biləcəyini yenidən müəyyənləşdirib.
Beynəlxalq birlik bu uğuru tanıyıb. 2015-ci il BMT-nin Dövlət Xidməti Mükafatları vasitəsilə və 2019-cu ildə Bakıda BMT-nin Dövlət Xidməti Forumuna ev sahibliyi edərkən Azərbaycan rəqəmsal hökumətin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin irəliləyişinə görə BMT-nin Xüsusi Mükafatını alıb",- deyə Junhuan Li əlavə edib.
Qeyd edək ki, Bakıda "BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions) adlı beynəlxalq sammit keçirilir.
2024-cü ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
(BMT) arasında imzalanmış Töhfə Sazişi çərçivəsində reallaşan
sammit Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin və BMT-nin
İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Departamentinin birgə
təşkilatçılığı ilə baş tutur.
Sammitdə BMT-ə üzv ölkələrin nazirləri və yüksək səviyyəli rəsmiləri, beynəlxalq və regional təşkilatların rəhbər vəzifəli şəxsləri, inkişaf tərəfdaşları, eləcə də özəl sektorun və akademik dairələrin təmsilçiləri olmaqla 200-ə yaxın qonaq iştirak edir.