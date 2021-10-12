На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана до конца года будет построено 13 автоматических гидростанций.
Об этом сказал во вторник заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане", сообщает Trend.
По его словам, приоритетным вопросом в этой сфере является обеспечение защиты водных ресурсов Азербайджана.
"Мы фиксируем в Азербайджане сокращение объема водных ресурсов. Для обеспечения устойчивости водных ресурсов был разработан план по их использованию. Кроме того, разработаны и представлены в Кабинет министров и другие соответствующие планы и стратегии", - сказал Гаджиев.
Замминистра отметил наличие богатых водных ресурсов на освобожденных землях.
"По итогам проведенного мониторинга были выявлены факты загрязнения водных ресурсов на освобожденных территориях", - сказал Гаджиев.
Замминистра также сообщил, что водные ресурсы этих территорий сегодня используются в области сельского хозяйства, для выработки электроэнергии (ГЭС) и личного потребления.
Гаджиев пригласил международные организации принять участие в реализации проектов в сфере водных ресурсов в Азербайджане.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)