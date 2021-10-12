Питьевая вода в Азербайджане соответствует более 50 международным нормативам - ОАО
БАКУ /Trend/ - Питьевая вода в Азербайджане соответствует 53 международным нормативам.
Об этом сказал во вторник первый заместитель председателя ОАО "Азерсу" Тейюб Джаббаров на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане", сообщает Trend.
"Для очистки воды в Азербайджане мы не применяем химические средства", - сказал Джаббаров.
Отметим, что за последние 10 лет в Азербайджане на реализацию ряда проектов в сфере водной инфраструктуры были привлечены финансовые средства семи банков из Германии, Японии, Южной Кореи и некоторых других стран.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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