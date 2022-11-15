15-е заседание Международного форума суверенных фондов пройдет в Мадриде

БАКУ /Trend/ - 15-е заседание Международного форума суверенных фондов состоится в следующем году в столице Испании, Мадриде.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник советник исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Бахруз Бахрамов на брифинге, посвященном открытию 14-го заседания Международного форума суверенных фондов (МФСФ).

По его словам, в годовом заседании МФСФ, проходящем под председательством SOFAZ, принимают участие около 50 представителей более чем 35 финансовых институтов и институтов развития.

Бахрамов отметил, что МФСФ – это международная организация, созданная для установления и продвижения единых стандартов деятельности, которая объединяет суверенные фонды, представляющие 32 страны, 37 полноправных участников и 9 партнеров.

Отметим, что МФСФ был создан на заседании международной рабочей группы суверенных фондов, состоявшемся 5-6 апреля 2009 года. Первое официальное заседание форума состоялось в Баку 8-9 октября 2009 года. МФСФ создан для обмена мнениями относительно общих интересов суверенных фондов и оказания содействия развитию их деятельности.