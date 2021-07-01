МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в Физулинском районе (версия 2)

(первая версия в 11:33)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в Физулинском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

30 июня на короткий номер 112 горячей линии министерства поступила информация о пожаре на открытой местности и частично в лесополосе на горной заминированной территории со сложным рельефом в селе Гаджар (в направлении поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района).

Для тушения пожара был задействован вертолет авиаотряда МЧС.

В настоящее время принимаются срочные меры для локализации огня и тушения пожара.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)