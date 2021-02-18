ЮНЕСКО должна прокомментировать обращение о коврах, украденных Арменией – Минкультуры Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана распространило обращение в связи с украденными Арменией коврами, сообщает в четверг Trend,

В обращении говорится: «По информации сайта Armenpress.am (https://armenpress.am/rus/news/1043451.html), 20 февраля в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна в Армении будет проведена выставка ковров, незаконно вывезенных из Шушинского музея ковра 1 ноября 2020 года. Заявляем, что так называемые «арцахские ковры», которые будут представлены на выставке, – образцы национального наследия Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. Эта выставка – очередное воровство и незаконное присвоение армянами культурного наследия азербайджанского народа».

В обращении отмечается, что незаконный вывоз Арменией образцов культурного наследия из международно признанных территорий Азербайджана и доставка их на территорию другой страны является нарушением международного права в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года ЮНЕСКО и п.19 ее Второго протокола, а также п. 11 Конвенции 1970 года. Таким образом, вся ответственность за это деяние целиком ложится на правительство Армении. Кроме того, ковер – это такое уникальное произведение искусства, которое является источником важной информации об истории региона, где он соткан, о принадлежности к народу, который проживает на этой территории. Главной целью арменизации азербайджанских ковров является фальсификация истории Карабаха. Композиция, узоры и решение красок этих изделий, которые испокон веков ткались в этих краях, еще раз доказывают, что Карабах – один из древних культурных центров Азербайджана.