Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на процесс уточнения границ

БАКУ/Trend/ - Армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на процесс уточнения границ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента Казахстана о произошедших в последние дни событиях на азербайджано-армянской границе. В связи с этим Президент Азербайджана отметил, что в настоящее время идет процесс уточнения границ и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на данный процесс. Обращение Армении в связи с этим в Организацию Договора о коллективной безопасности является ничем иным, как попыткой интернационализации вопроса и это совершенно необоснованно, никаких столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются.