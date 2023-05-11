Замглавы МИД Азербайджана совершил рабочий визит в Албанию

БАКУ /Trend/ - 10-11 мая 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с рабочим визитом в Албании.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел, в рамках визита состоялись встречи с заместителем министра иностранных дел Албании Меги Фино, советником Президента Албании по внешней политике Фатмиром Челой, советником премьер-министра Албании по внешней политике Одетом Барбулиши, главой Кабинета председателя парламента Албании Костой Барьяба, советником председателя Эжона Исуфай и председателем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Албании Анилой Денай.

На встречах были обсуждены отношения между Азербайджаном и Албанией, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, а также региональная безопасность и постконфликтная ситуация.

Во время визита на встрече с представителями влиятельных мозговых центров Албании состоялся обмен мнениями о внешнеполитических приоритетах нашей страны, албано-азербайджанских отношениях, региональной ситуации.