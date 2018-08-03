В Баку пройдет международный турнир по художественной гимнастике «GymBala»

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана завершит летний сезон турниром по художественной гимнастике.

Международный турнир по художественной гимнастике «GymBala» пройдет с 18 по 19 августа в Национальной арене гимнастики.

В течении двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения поведут борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо наших спортсменок, также ожидается участие представителей Казахстана, Венгрии, Украины и Египта.

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