Распространены кадры с мальчиком, покусанным бешеной собакой в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены кадры четырехлетнего Гусейна Мамишева, покусанного сегодня бешеной собакой в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Ему была сделана пластическая операция щеки. Состояние мальчика стабильное.

Ожидается, что к концу этой недели он будет выписан.

Напомним, что Мамишев подвергся нападению бешеной собаки в поселка Сулутепе Бинагадинского района Баку, которая прокусила ему щеку. Собака была бешеной, и после нападения на мальчика умерла. Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в клиническую больницу номер 1 в Баку.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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