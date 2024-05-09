Растет список участников конференции по Украине в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - О своем участии в Конференции по Украине в Швейцарии (курорт Бюргеншток) уже сообщили президенты Польши, Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Испании и Бельгии. Ранее о своем участии сообщала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, передает Trend со ссылкой на швейцарские СМИ.

Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн.

Напомним, что 2 мая 2024 года правительство Швейцарии объявило, что пригласило на конференцию более 160 делегаций, включая представителей G7, G20, группы БРИКС, множества других стран со всех континентов, а также посланцев Евросоюза, трёх ведущих международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совет Европы) и двух представителей клира (главу Ватикана и Вселенского Патриарха Константинопольского). Окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции.