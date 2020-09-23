Обнародовано число абитуриентов, поступивших вне конкурса в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал число абитуриентов, поступивших в вузы вне конкурса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

По правилам приема, поступать в вузы вне конкурса имеют право победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, а также абитуриенты, обучающиеся по аккредитованным на международном уровне образовательным программам.

В этом году 2 победителя международных предметных олимпиад, 28 победителей республиканских предметных олимпиад, 74 победителя международных спортивных соревнований, и 10 человек, обучавшихся по аккредитованным на международном уровне образовательным программам (IB Diploma Programme), получили право на внеконкурсное поступление в вузы, и были зачислены на соответствующие специальности.

10 победителей республиканской предметной олимпиады отказались от внеконкурсного приема на специальности по соответствующему предмету, они примут участие в конкурсе на основе набранных на вступительном экзамене баллов.

Кроме того, в Университет ADA 160 абитуриентов были приняты по результатам экзамена SAT, 30 абитуриентов - в качестве выпускников школы ADA.

(Текст: Кямаля Сеидова.)