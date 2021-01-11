Azer Turk Bank запускает новую кредитную кампанию

Государственный Azer Turk Bank, который всегда заботится о благополучии и комфорте своих клиентов, запускает новую кампанию по потребительским кредитам.

На период кампании, которая продлится с 11 января по 31 марта 2021 года, действуют выгодные предложения для желающих получить кредит «Потребительский». Таким образом, годовая процентная ставка по этим кредитам, оформляемым на срок от 3 до 48 месяцев начинается от 16%.

Стоит отметить, что по кредитам предоставляемым на срок до 12 месяцев комиссия не предусмотрена.

Кроме того, до укзанной даты банк, в зависимости от среднемесячного чистого дохода клиента, установил максимальную сумму кредита на уровне 30 000 манатов и сумму необеспеченного кредита на уровне 15 000 манатов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.