Медицинские маски Азербайджана получили Европейский сертификат качества ITC

Медицинские маски, изготавливаемые крупнейшим текстильным предприятием Южного Кавказа ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН" с целью внесения вклада в борьбу с пандемией COVID-19, успешно прошли сертификацию качества европейской компанией ITC (Institute for Testing and Certification, Inc.). Компания "Institute for Testing and Certification", штаб-квартира которой расположена в Чехии, представлена в 18 странах мира в качестве независимой организации мирового уровня, оказывающей услуги в области испытаний, сертификации, технического осмотра и метрологической стандартизации.

Сертификаты ITC предоставляют информацию о соответствии производственных процедур международным стандартам, высоким требованиям безопасности и качества. Таким образом, доверие к медицинским маскам, изготовленным ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН", среди местных покупателей укрепляется, а выход на внешние рынки облегчается. Наряду с повышением экспортного потенциала азербайджанской продукции, международная сертификация медицинских масок местного производства играет большую роль с точки зрения развития ненефтяного сектора.

Открытие фабрики по производству медицинских масок и предприятия по изготовлению защитных комбинезонов при швейной фабрике ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН", расположенных в Сумгаите, состоялось 12 мая 2020 года при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Фабрикой выпускаются одноразовые медицинские трехслойные маски, средний слой которых изготавливается из нетканого материала, выполняющего функцию специального фильтра. Эти маски устойчивы к вирусам и инфекциям различных категорий. Производственная мощность фабрики составляет 300 тысяч медицинских масок в день. В настоящее время в производственном процессе задействованы 50 сотрудников.

В то же время на предприятии ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН" производятся защитные комбинезоны для одноразового использования. Продукция, покрытая защитной мембраной из полиэтилена, шьется из нетканого материала, изготовленного из полипропилена высокой плотности. Изделия отличаются прочностью, водонепроницаемостью, устойчивостью к химическим веществам и легкостью. Продукция сертифицирована по соответствующим стандартам.

ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН" является единственным предприятием, построенным по системе вертикальной интеграции во всем Южно-Кавказском регионе. Предприятие полностью охватывает технологическую последовательность производства текстиля и состоит из прядильной фабрики, двух вязальных фабрик, двух красильных фабрик, швейной фабрики и фабрики по пошиву медицинских масок. В настоящее время, используя в качестве основного сырья азербайджанское хлопковое волокно, "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН" производит пряжу, различные виды ткани, постельные принадлежности, вязаные изделия, полотенца, плетеные изделия, одеяла, подушки, а также специальную огнеупорную и водонепроницаемую одежду, униформу различного назначения, военную и больничную одежду, халаты и т.д. Для получения дополнительной информации вы можете посетить веб-сайт компании https://giltex.az/ru/ или официальные страницы компании в социальных сетях.