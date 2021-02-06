В Азербайджане еще 201 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 115 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 201 заболевший, скончались три человека, сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 022 случая заражения COVID-19, по которым 224 961 человек вылечился, 3 156 – скончались. Продолжается лечение 2 905 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 582 теста, в целом за все время пандемии – 2 446 300 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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