В Азербайджане вакцинированы около 314 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 2 марта от коронавируса были вакцинированы 20 903 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане вакцинацию прошли 313 582 человека.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)