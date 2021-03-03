В Азербайджане вакцинированы около 314 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 2 марта от коронавируса были вакцинированы 20 903 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане вакцинацию прошли 313 582 человека.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана
Обещание предоставить странам необходимые вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено - Госагентство ОМС
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Поддержка Турции ощущалась не только в Отечественной войне, но и на протяжении всей истории - министр культуры Азербайджана
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Азербайджан и Германия заинтересованы в увеличении взаимного торгового оборота - замминистра экономики