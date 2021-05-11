До конца мая на границе с Арменией откроется 6 новых воинских частей ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В течение двух месяцев после войны в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах открылось 10 новых воинских частей Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана. Помимо этого, до конца мая на границе с Арменией откроется 6 новых воинских частей

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам начальник пресс-центра ГПС полковник Мая Шарифова. По ее словам, в настоящее время продолжается строительство новых воинских частей.

«Военнослужащие ГПС также принимали участие в операциях по восстановлению территориальной целостности Азербайджана. После того, как был положен конец армянской оккупации, на государственной границе с Ираном открылись пограничные заставы. Новые воинские части были созданы в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах. К концу мая откроется еще шесть воинских частей ГПС», – добавила Мая Шарифова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)