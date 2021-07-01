В Азербайджане за год COVID-19 заразились более 16 тыс. медработников
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за год коронавирусом заразились 16 295 медицинских работников, из которых 4 658 – врачи, 6 224 – средний медперсонал, 5 408 – другие медработники.
Об этом было заявлено на отчетном собрании Рабочей группы по борьбе с COVID-19 при минздраве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.
Завсектором информатики и медстатистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмайлова в своем отчете указала, что в течение года под контроль на дому были взяты 149 399 больных COVID-19. В Сall-центр поступило 112 981 обращение.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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