Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала Агдама и Физули

БАКУ /Trend/ - Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала городов Агдама и Физули.

Об этом сказал на пресс-конференции завсектором развития регионального туризма Государственного агентства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в настоящее время эти концепции охватывают города, а в дальнейшем они будут направлены на оценку туристического потенциала районов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)