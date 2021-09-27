В Шуше послушали историческое обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В мечети Юхары Говхарага в городе Шуша прошла церемония в связи с отмечаемым 27 сентября Днем памяти, минутой молчания была почтена память шехидов, вознесены молитвы за упокой их душ.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Управления Шушинского государственного заповедника Мефтун Аббасов.

В публикации говорится, что после церемонии в Шуше послушали обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, которое транслировалось сегодня утром по азербайджанскому телевидению.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)