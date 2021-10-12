Как магазину сократить убытки от воровства и ошибок кассиров

Общество 12 октября 2021 10:11 (UTC+04:00)
Как магазину сократить убытки от воровства и ошибок кассиров

Спросите руководителя службы безопасности или руководителя торговой сети: «Вы знаете, какую часть ваших доходов теряете из-за действий кассиров? Часто отвечают: «У нас не воруют», «У нас не нарушают дисциплину», «У нас клиентам лишнее не дают». К сожалению, почти в 100% случаев дальнейшая работа по выявлению махинаций и нарушений на кассе показывает, что это не так. Убедиться в этом помогают системы контроля кассовых операций (СККО).

В этой статье рассмотрим, в каких сценариях от ритейлеров «утекают» деньги на кассах, почему это сложно выявить с помощью стандартного видеонаблюдения. Как СККО помогают найти нарушителей и сократить финансовые потери магазина — наглядно покажем на примере системы Set Prisma, одного из лидеров этого рынка в России.

Просто видеонаблюдения — недостаточно

В России, например, камерами видеонаблюдения оснащены 90% торговых точек, но лишь у немногих компаний есть ресурсы, чтобы системно, регулярно и глубоко анализировать видеоматериал. Записи помогают, когда нужно разобраться с конкретным инцидентом, но махинации и ошибки на кассах происходят тихо и уверенно! На них можно случайно наткнуться, просматривая видео, либо потратив много времени.

Нужен специализированный инструмент, который будет автоматически выявлять подозрительные инциденты на кассе. Именно в этом суть системы контроля кассовых операций (СККО). Она синхронизирует видеоизображение с камеры, направленной на кассу, и информацию с кассового узла, анализирует данные — и фокусирует внимание сотрудника СБ или руководителя магазина на всех подозрительных инцидентах (действиях кассира).

В системе работает оператор, которому предоставляется на просмотр готовый перечень всех подозрительных эпизодов за определенный период. Над интерфейсами и эффективностью системы с 2003 года работают специалисты, поэтому в современной СККО один аналитик может легко контролировать, например, 25 магазинов с 2-4 кассами.

СККО может значительно расширить возможности уже установленной в торговой сети системы видеонаблюдения и предоставить новую ценную информацию службе безопасности. И это при том, что решение окупает себя в первые месяцы (а иногда недели).

Тестируем систему — увольняем нарушителей и сокращаем убытки магазина

Результаты применения СККО всегда впечатляют. Недавно тестировали систему на нескольких магазинах — в результате 7 человек уволены за нарушения, заведено 5 уголовных дел. На кассах вскрылись махинации, о существовании которых клиент даже не подозревал, а у него сотни магазинов в стране.

Выявляя нарушения и разбираясь с виновными, торговая сеть может легко устранить их повторение и сократить свои убытки. Конкретными суммами открытий ритейлеры делятся неохотно, но вот пример: с помощью Set Prisma торговая сеть из 8 магазинов по 10-15 касс выявила и устранила нарушений на 3,5–4 миллиона рублей за год.

Какие нарушения мы не замечаем на кассе

Есть данные, что в России прямой финансовый ущерб ритейлеров от воровства, нарушений и ошибок персонала на кассах составляет примерно 30% общих потерь магазина. Есть также косвенные убытки, когда прямой недостачи в кассе нет, но из-за действий кассира ритейлер несёт репутационные издержки и магазин лишается покупателей: ненадлежащий вид и поведение, обсчёт или обман, который покупатель обнаружит дома, нарушения регламентов, приводящие к штрафам. Системе Set Prisma известно уже 90 нарушений на кассовой линии — все они из многолетней практики ведущих российских ритейлеров.

На кассах воруют и обманывают

Обычно самые большие потери ритейлеру приносят умышленные действия кассиров с целью присвоить деньги или их эквивалент. Например:

  • Покупатель оплачивает товар и уходит, не взяв чек. Что делает кассир? Аннулирует чек или удаляет позицию внутри чека (как правило, самую дорогую) – а наличные средства забирает себе. Эта схема обнаруживается у 90% наших клиентов, особенно по выходным, когда кассиры работают без администраторов и заведующих.
  • При расчёте кассир применяет свою дисконтную карту с увеличенной скидкой – и присваивает положенные клиенту бонусы, которыми может затем расплатиться.
  • Кассир фиктивно возвращает товар, без обращения покупателя и возвращаемого товара, а изъятую сумму присваивает.

Как это выглядит в системе. В отчёте зафиксирован подозрительный эпизод, где кассир аннулирует оплаченный покупателем чек на сумму 584, 11 рублей. Просмотр приложенного видеофрагмента подтвердил: покупатель ушёл с товаром, но товар повторно не пробивается. Выявлено экономическое нарушение.

Многие нарушения из этой категории осуществляются в сговоре со «своим» покупателем или с другим кассиром для совершения личных покупок.

Почему важно это выявить? Поймав вора «за руку», ритейлер тут же устраняет источник потерь, сообщает выявлении нарушения и его последствиях остальным сотрудникам. Это положительно влияет на оставшихся коллег. За первые 2-3 месяца использования СККО можно полностью оздоровить торговую точку, прекратить все хищения, сократить операционные ошибки и улучшить дисциплину.

На кассах ошибаются

Это вторая категория нарушений — непреднамеренных, зато они везде. У некоторых ритейлеров по сумме потерь или количеству ошибок она даже превосходит категорию умышленных.

  • Покупатель, взвешивая товар на весах самообслуживания, специально уменьшает его вес. Кассир, не заметив, пробивает в чек товар. Магазин несет убытки.
  • Кассир ошибается, вводя вручную код товара. В магазине образуется пересортица, а покупатель уходит не с тем товаром, который оплатил.
  • При продаже групповых товаров в упаковке часто пробивается 1 товар, а отдаётся вся. Это может быть частью сговора, а может ошибкой, особенно вечером, когда кассир устал, а в магазине очереди.

Пример. Set Prisma зафиксировала: кассир пробивает в чек 1 шт. «Пудинг Эрмигурт 3,2 % 100 гр». Проверка видеозаписи подтвердила, что покупателю отдали спайку из 4 штук.

  • Товар случайно пропускается при сканировании, а также многое другое.

Почему важно это выявить? Полностью устранить потери по невнимательности невозможно по понятным причинам. Но можно обратить внимание кассира на ошибку, провести дополнительное обучение и снизить вероятность её повторения. В отчёте Set Prisma чётко видно, у кого конкретно и в какой момент случилась ошибка, чтобы не демотивировать более внимательных коллег.

На кассах нарушают дисциплину

Мы регулярно видим в аналитических отчетах Set Prisma ситуации, когда кассир разговаривает по телефону, долго отсутствует, ест на рабочем месте, сидит за кассой в верхней одежде — все это ведёт за собой имиджевые потери магазина. Но и финансовые потери из-за халатного отношения к регламентам тоже могут быть существенными для ритейлера, ведь за некоторые формальные нарушения на ритейлера налагаются штрафы.

Пример. На видео видно, что кассир хранит товар на полу рядом с кассой - это пример нарушения санитарных правил и норм.

СККО зафиксирует и такое дисциплинарное нарушение, как открытый денежный ящик. Зачастую его открытие без проведения оплаты сигнализирует о том, что кассир изымает излишек денег или пересчитывает их с какой-то целью.

Почему важно выявлять эти нарушения? Дисциплинарные нарушения важно выявлять и пресекать до того, как небрежность и халатность персонала перерастут в финансовые потери ритейлера.

Как установить и протестировать? Легко

Set Prisma — разработка компании CSI из Санкт-Петербурга, которая предлагает программное обеспечение и оборудование ритейлерам по всей России и в странах СНГ. В своём блоге эксперты CSI пишут подробные статьи о Set Prisma и отвечают на вопросы, актуальные для любого ритейлера:

  • как рассчитать экономическую целесообразность установки СККО,
  • какое нужно оборудование и сколько сотрудников для обработки данных,
  • как работать в системе: сколько в ней готовых шаблонов и как настраивать свои собственные правила поиска,
  • возможности интерфейса — для новичков и профессионалов.

Хотите узнать, какая ситуация с нарушениями на кассах в ваших магазинах?

Вы можете обратиться к консультантам и аналитикам Set Prisma за расчётом эффективности СККО — и по итогам пилотного проекта в течение месяца получите полное представление о ситуации в ваших магазинах.

В CSI будут рады ответить на ваш запрос!

[email protected], тел: + 7 (812) 677-09-46, www.crystals.ru

Для справки

Set Prisma используют в России, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ. С помощью системы нарушения на кассах выявляют крупные торговые сети, алкомаркеты, магазины «у дома» на 1-2 кассы, пекарни и другие точки продаж. Уникальность Set Prisma — в экспертизе, которую CSI вместе с аналитиками клиентов из ритейла 15 лет закладывает в продукт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Число заражений COVID-19 в мире превысило 238 миллионов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 238 миллионов
Казахстан и Таджикистан обсудили возможность изменения таможенных пошлин на нефтепродукты
Казахстан и Таджикистан обсудили возможность изменения таможенных пошлин на нефтепродукты
США запускают новую программу по поддержке торговли между странами Центральной Азии
США запускают новую программу по поддержке торговли между странами Центральной Азии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Служба ASAN оказывает услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди Общество 11:40
Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турции (ФОТО) Политика 11:39
В Грузии за сутки выявлено более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:14
Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти Общество 11:10
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен Общество 11:03
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:00
В Узбекистане за сутки выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 10:53
Цена на газ в Европе опустилась до $970 за 1 тыс. куб. м Европа 10:51
В Казахстане утвержден перечень нацпроектов развития Бизнес 10:46
Безработица в Великобритании в июне-августе ожидаемо снизилась Европа 10:42
Российский банк выделит Узбекистану кредит на реконструкцию газопроводов Энергетика 10:34
Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились за 9 месяцев Казахстан 10:33
Названо число погибших в ДТП в Баку с начала года Общество 10:32
В Баку проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум (ФОТО) Экономика 10:24
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии Политика 10:21
Как магазину сократить убытки от воровства и ошибок кассиров Общество 10:11
Президенты Турции и США обсудят Карабах Политика 10:08
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра Экономика 10:04
ЕБРР профинансировал часть кредита на поддержку фармпроизводства в Узбекистане Бизнес 09:57
Турецкий порт Гюллюк перевалил более 5 млн тонн грузов Турция 09:39
В результате сильных ливней на Филиппинах погибли девять человек Другие страны 09:37
Азербайджанские звезды ставят оперу о жизни Низами Гянджеви (ВИДЕО) Культура 09:35
Восторг и аплодисменты: азербайджанская музыка прозвучала в Польше (ФОТО) Культура 09:32
Глава МИД Израиля сообщил, что проведет в США переговоры с Блинкеном и Харрис Израиль 09:20
В Баку пройдет Международный фестиваль вокалистов (ВИДЕО) Культура 09:19
Фондовые индексы США завершили торги в минусе Финансы 08:43
Японские компании увеличат инвестиции в логистический сектор Азербайджана - посол (Интервью) (ФОТО) Экономика 08:28
В результате наводнений в китайской провинции Шаньси погибли 15 человек Другие страны 08:15
Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях В мире 07:45
1 499 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:14
В ВОЗ назвали нуждающиеся в дополнительной прививке от COVID-19 группы В мире 06:46
США и Южная Корея обсудят вопрос об объявлении окончания Корейской войны Другие страны 06:13
Индонезия планирует провести в 2022 году саммит "двадцатки" на острове Бали В мире 05:42
Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии США 05:04
Супруга Вахтанга Кикабидзе скончалась после продолжительной болезни Грузия 04:31
Facebook ввела новую систему учета профилей в своих соцсетях В мире 03:58
Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков В мире 03:27
В США упавший вблизи школьного кампуса самолет уничтожил два дома США 02:56
Старейшую программу Microsoft обновят В мире 02:24
Цена нефти на нью-йоркской бирже достигла наивысшего уровня с 2014 года Энергетика 01:56
В работе Instagram произошел сбой В мире 01:31
Сборная Германии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года Спорт 00:51
Euronews подготовил репортаж о поселке Лагич Исмаиллинского района Азербайджана (ВИДЕО) Общество 00:32
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу “Haber Global” от 12 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 12 октября Политика 00:01
Коронавирус мог передаться человеку от диких животных на фермах в Китае В мире 11 октября 23:52
Турция не намерена терпеть наличие угроз с севера Сирии - Эрдоган Турция 11 октября 23:34
Турецкий порт Самсун перевалил с начала года более 7 млн тонн грузов Турция 11 октября 23:00
В Германии представили не имеющий аналогов в мире беспилотный поезд Европа 11 октября 22:37
Президент Грузии отправилась с визитом в Австрию Грузия 11 октября 22:05
Азербайджан и Сербия договорились о безвизовом режиме Политика 11 октября 22:00
Турецкий экспорт цемента вырос более чем на четверть с начала года Турция 11 октября 22:00
Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару Турция 11 октября 21:50
В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 11 октября 21:32
Турция увеличила экспорт готовой одежды на более чем 20% Турция 11 октября 21:06
Талибы во вторник встретятся в Дохе с представителями ЕС Другие страны 11 октября 21:05
Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11 октября 20:17
Оборот одной из платежных компаний Азербайджана вырос почти на 50% Экономика 11 октября 20:16
Порты Турции перевалили в январе-августе свыше 4 млн тонн удобрений Турция 11 октября 19:59
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, отремонтированного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО) Общество 11 октября 19:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 11 октября 19:39
Журналист Эльнур Ашрафоглу не скончался, он в критическом состоянии - медучреждение "Ени клиника" Общество 11 октября 19:34
В Азербайджане выявлено еще 611 случаев заражения коронавирусом, вылечились 638 человек Общество 11 октября 19:30
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО) Интересное 11 октября 19:23
Проведено очередное судебное заседание по делу экс-главы Аппарата ИВ Баку Общество 11 октября 19:10
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) Культура 11 октября 19:02
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает проводить исследования внутреннего рынка (ФОТО) Экономика 11 октября 18:53
В Азербайджане появился свой агент 007 (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 11 октября 18:28
Назначен новый руководитель офиса ЕБРР в Азербайджане Экономика 11 октября 18:17
AzInTelecom объявляет тендер на приобретение серверов для дата-центра Тендеры 11 октября 18:09
Узбекское АО "Uz-Kor Gas Chemical" объявляет тендер на закупку ртути Тендеры 11 октября 18:01
В Иране 11 мигрантов погибли в результате ДТП Общество 11 октября 18:00
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда развития бизнеса Азербайджана Политика 11 октября 17:52
Состояние Эльнура Ашрафоглу критическое - медучреждение "Ени Клиника" Общество 11 октября 17:50
Белорусские компании могут принять участие в проектировании и реконструкции объектов инфраструктуры Азербайджана Экономика 11 октября 17:47
Азербайджанские НПО обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией Политика 11 октября 17:44
В Азербайджане создано Государственное морское и портовое агентство - Указ Политика 11 октября 17:42
AccessBank объявляет тендер Экономика 11 октября 17:40
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта Политика 11 октября 17:35
Merck направила регулятору США запрос на одобрение ее таблеток от COVID-19 США 11 октября 17:33
В Азербайджане создаются новые агентства Экономика 11 октября 17:33
Стало известно, когда будет проведено следующее пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11 октября 17:31
Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "О Дне независимости" Политика 11 октября 17:27
В Азербайджане переименовано министерство транспорта, связи и высоких технологий - Указ Политика 11 октября 17:24
Предпринимателей в Азербайджане предупредили об ответственности за нарушение правил импорта и продажи БАДов Общество 11 октября 17:21
"Половецкие пляски" вызвали восторг бакинцев (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11 октября 17:20
Казахстан намерен увеличить экспорт товаров в Иран через Туркменистан Туркменистан 11 октября 17:19
Алар Карис вступил в должность президента Эстонии Европа 11 октября 17:17
Назван рост поступлений в госбюджет Азербайджана по таможенной линии Экономика 11 октября 17:04
Король Иордании утвердил перестановки в правительстве Бишера аль-Хасауна Арабские страны 11 октября 17:02
Российская компания будет производить импортозамещающую химпродукцию в Узбекистане Бизнес 11 октября 16:48
Выявлены противозаконные действия экс-главы муниципалитета в Джалилабадском районе Происшествия 11 октября 16:44
В Самухе состоялось открытие нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны (ФОТО) Общество 11 октября 16:41
Кабмин Израиля утвердил Ронена Бара на пост главы спецслужбы ШАБАК Израиль 11 октября 16:40
В бакинских школах приступили к диагностическому оцениванию знаний учащихся Общество 11 октября 16:34
Руководство минобороны Азербайджана ознакомилось с ходом командно-штабных учений ВМС (ФОТО) Политика 11 октября 16:30
Газопровод ТАПИ - экономически выгодный проект для Исламабада - министр Туркменистан 11 октября 16:18
S&P прогнозирует стабильный рейтинг банков Узбекистана Финансы 11 октября 16:10
Международные резервы Грузии незначительно выросли за год – Galt&Taggart Грузия 11 октября 16:02
Иран надеется подписать договор о сотрудничестве с Россией в течение нескольких месяцев Политика 11 октября 16:01
Все новости