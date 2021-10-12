Как магазину сократить убытки от воровства и ошибок кассиров

Спросите руководителя службы безопасности или руководителя торговой сети: «Вы знаете, какую часть ваших доходов теряете из-за действий кассиров? Часто отвечают: «У нас не воруют», «У нас не нарушают дисциплину», «У нас клиентам лишнее не дают». К сожалению, почти в 100% случаев дальнейшая работа по выявлению махинаций и нарушений на кассе показывает, что это не так. Убедиться в этом помогают системы контроля кассовых операций (СККО).

В этой статье рассмотрим, в каких сценариях от ритейлеров «утекают» деньги на кассах, почему это сложно выявить с помощью стандартного видеонаблюдения. Как СККО помогают найти нарушителей и сократить финансовые потери магазина — наглядно покажем на примере системы Set Prisma, одного из лидеров этого рынка в России.

Просто видеонаблюдения — недостаточно

В России, например, камерами видеонаблюдения оснащены 90% торговых точек, но лишь у немногих компаний есть ресурсы, чтобы системно, регулярно и глубоко анализировать видеоматериал. Записи помогают, когда нужно разобраться с конкретным инцидентом, но махинации и ошибки на кассах происходят тихо и уверенно! На них можно случайно наткнуться, просматривая видео, либо потратив много времени.

Нужен специализированный инструмент, который будет автоматически выявлять подозрительные инциденты на кассе. Именно в этом суть системы контроля кассовых операций (СККО). Она синхронизирует видеоизображение с камеры, направленной на кассу, и информацию с кассового узла, анализирует данные — и фокусирует внимание сотрудника СБ или руководителя магазина на всех подозрительных инцидентах (действиях кассира).

В системе работает оператор, которому предоставляется на просмотр готовый перечень всех подозрительных эпизодов за определенный период. Над интерфейсами и эффективностью системы с 2003 года работают специалисты, поэтому в современной СККО один аналитик может легко контролировать, например, 25 магазинов с 2-4 кассами.

СККО может значительно расширить возможности уже установленной в торговой сети системы видеонаблюдения и предоставить новую ценную информацию службе безопасности. И это при том, что решение окупает себя в первые месяцы (а иногда недели).

Тестируем систему — увольняем нарушителей и сокращаем убытки магазина

Результаты применения СККО всегда впечатляют. Недавно тестировали систему на нескольких магазинах — в результате 7 человек уволены за нарушения, заведено 5 уголовных дел. На кассах вскрылись махинации, о существовании которых клиент даже не подозревал, а у него сотни магазинов в стране.

Выявляя нарушения и разбираясь с виновными, торговая сеть может легко устранить их повторение и сократить свои убытки. Конкретными суммами открытий ритейлеры делятся неохотно, но вот пример: с помощью Set Prisma торговая сеть из 8 магазинов по 10-15 касс выявила и устранила нарушений на 3,5–4 миллиона рублей за год.

Какие нарушения мы не замечаем на кассе

Есть данные, что в России прямой финансовый ущерб ритейлеров от воровства, нарушений и ошибок персонала на кассах составляет примерно 30% общих потерь магазина. Есть также косвенные убытки, когда прямой недостачи в кассе нет, но из-за действий кассира ритейлер несёт репутационные издержки и магазин лишается покупателей: ненадлежащий вид и поведение, обсчёт или обман, который покупатель обнаружит дома, нарушения регламентов, приводящие к штрафам. Системе Set Prisma известно уже 90 нарушений на кассовой линии — все они из многолетней практики ведущих российских ритейлеров.

На кассах воруют и обманывают

Обычно самые большие потери ритейлеру приносят умышленные действия кассиров с целью присвоить деньги или их эквивалент. Например:

Покупатель оплачивает товар и уходит, не взяв чек. Что делает кассир? Аннулирует чек или удаляет позицию внутри чека (как правило, самую дорогую) – а наличные средства забирает себе. Эта схема обнаруживается у 90% наших клиентов, особенно по выходным, когда кассиры работают без администраторов и заведующих.

При расчёте кассир применяет свою дисконтную карту с увеличенной скидкой – и присваивает положенные клиенту бонусы, которыми может затем расплатиться.

Кассир фиктивно возвращает товар, без обращения покупателя и возвращаемого товара, а изъятую сумму присваивает.

Как это выглядит в системе. В отчёте зафиксирован подозрительный эпизод, где кассир аннулирует оплаченный покупателем чек на сумму 584, 11 рублей. Просмотр приложенного видеофрагмента подтвердил: покупатель ушёл с товаром, но товар повторно не пробивается. Выявлено экономическое нарушение.

Многие нарушения из этой категории осуществляются в сговоре со «своим» покупателем или с другим кассиром для совершения личных покупок.

Почему важно это выявить? Поймав вора «за руку», ритейлер тут же устраняет источник потерь, сообщает выявлении нарушения и его последствиях остальным сотрудникам. Это положительно влияет на оставшихся коллег. За первые 2-3 месяца использования СККО можно полностью оздоровить торговую точку, прекратить все хищения, сократить операционные ошибки и улучшить дисциплину.

На кассах ошибаются

Это вторая категория нарушений — непреднамеренных, зато они везде. У некоторых ритейлеров по сумме потерь или количеству ошибок она даже превосходит категорию умышленных.

Покупатель, взвешивая товар на весах самообслуживания, специально уменьшает его вес. Кассир, не заметив, пробивает в чек товар. Магазин несет убытки.

Кассир ошибается, вводя вручную код товара. В магазине образуется пересортица, а покупатель уходит не с тем товаром, который оплатил.

При продаже групповых товаров в упаковке часто пробивается 1 товар, а отдаётся вся. Это может быть частью сговора, а может ошибкой, особенно вечером, когда кассир устал, а в магазине очереди.

Пример. Set Prisma зафиксировала: кассир пробивает в чек 1 шт. «Пудинг Эрмигурт 3,2 % 100 гр». Проверка видеозаписи подтвердила, что покупателю отдали спайку из 4 штук.

Товар случайно пропускается при сканировании, а также многое другое.

Почему важно это выявить? Полностью устранить потери по невнимательности невозможно по понятным причинам. Но можно обратить внимание кассира на ошибку, провести дополнительное обучение и снизить вероятность её повторения. В отчёте Set Prisma чётко видно, у кого конкретно и в какой момент случилась ошибка, чтобы не демотивировать более внимательных коллег.

На кассах нарушают дисциплину

Мы регулярно видим в аналитических отчетах Set Prisma ситуации, когда кассир разговаривает по телефону, долго отсутствует, ест на рабочем месте, сидит за кассой в верхней одежде — все это ведёт за собой имиджевые потери магазина. Но и финансовые потери из-за халатного отношения к регламентам тоже могут быть существенными для ритейлера, ведь за некоторые формальные нарушения на ритейлера налагаются штрафы.

Пример. На видео видно, что кассир хранит товар на полу рядом с кассой - это пример нарушения санитарных правил и норм.

СККО зафиксирует и такое дисциплинарное нарушение, как открытый денежный ящик. Зачастую его открытие без проведения оплаты сигнализирует о том, что кассир изымает излишек денег или пересчитывает их с какой-то целью.

Почему важно выявлять эти нарушения? Дисциплинарные нарушения важно выявлять и пресекать до того, как небрежность и халатность персонала перерастут в финансовые потери ритейлера.

Как установить и протестировать? Легко

Set Prisma — разработка компании CSI из Санкт-Петербурга, которая предлагает программное обеспечение и оборудование ритейлерам по всей России и в странах СНГ. В своём блоге эксперты CSI пишут подробные статьи о Set Prisma и отвечают на вопросы, актуальные для любого ритейлера:

как рассчитать экономическую целесообразность установки СККО,

какое нужно оборудование и сколько сотрудников для обработки данных,

как работать в системе: сколько в ней готовых шаблонов и как настраивать свои собственные правила поиска,

возможности интерфейса — для новичков и профессионалов.

Хотите узнать, какая ситуация с нарушениями на кассах в ваших магазинах?

Вы можете обратиться к консультантам и аналитикам Set Prisma за расчётом эффективности СККО — и по итогам пилотного проекта в течение месяца получите полное представление о ситуации в ваших магазинах.

В CSI будут рады ответить на ваш запрос!

[email protected], тел: + 7 (812) 677-09-46, www.crystals.ru

Для справки

Set Prisma используют в России, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ. С помощью системы нарушения на кассах выявляют крупные торговые сети, алкомаркеты, магазины «у дома» на 1-2 кассы, пекарни и другие точки продаж. Уникальность Set Prisma — в экспертизе, которую CSI вместе с аналитиками клиентов из ритейла 15 лет закладывает в продукт.