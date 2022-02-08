В Азербайджане арестованы члены незаконно действовавшей организации

БАКУ /Trend/ - Разоблачены действия группы лиц, вымогавших деньги у граждан, сообщили Trend во вторник в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия на основании поступившего обращения о незаконной деятельности организации "Новый совет общественного контроля", созданной без соответствующей государственной регистрации Рамилем Шукуровым, который ранее был осужден за такие преступления, как мошенничество и изготовление поддельных документов. В ходе обысков в офисе "организации" были обнаружены многочисленные доказательства по делу о незаконных действиях Рамиля Шукюрова и других членов этой "организации", выявлено наличие ее "подразделений" по стране. В ходе расследования возникли основания для подозрения в том, что "руководящие лица" данной "организации" присвоили пожертвования, собранные с граждан якобы для "решения проблем малообеспеченных семей и семей шехидов и ветеранов".

Кроме того, возникли основания для подозрения в том, что Рамиль Шукюров вместе со своим знакомым Эльчином Асланлы пообещал посодействовать лицу, обратившемуся к нему в связи с получением разрешений на строительство объекта, и присвоил определенную часть от суммы в размере 100 000 манатов, которую он потребовал у данного лица. Также возникли основания для подозрения в том, что Рамиль Шукюров в сговоре с Кероглу Ибрагимовым пообещал посодействовать лицу, обратившемуся к нему в связи с назначением директором сельской музыкальной школы в Агдамском районе, и разделил с Ибрагимовым денежную сумму в размере 17 000 манатов, которую он потребовал у данного лица.

На основании собранных доказательств в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, все три лица были задержаны в качестве подозреваемых и им предъявлены обвинения по статьям 178.2.1, 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 и 32.4, 312.2 УК. По решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств по делу и лиц, причастных к этим незаконным деяниям.

Пострадавшие от незаконных действий упомянутых лиц могут обратиться в колл-центр "961" и контактный центр "161" Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)