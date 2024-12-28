ICAO готова направить эксперта для расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines

БАКУ/Trend/ - Международная организация гражданской авиации (ICAO) готова оказать поддержку расследованию причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), направив своего эксперта для участия в международной следственной группе в качестве наблюдателя, передает в субботу Trend со ссылкой на ICAO.

"ICAO выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате трагической аварии рейса 8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года. В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), ICAO призывает государства-члены оказать всестороннее содействие в проведении комплексного и независимого расследования. Эти международные стандарты гражданской авиации требуют независимого расследования с участием всех заинтересованных государств. Задачей следователей является сбор всей релевантной информации об инциденте, установление фактов и анализ возможных факторов безопасности или угроз, которые могли стать причиной или способствовали этой трагедии. Также они должны предложить рекомендации по улучшению мер безопасности на основе своих выводов. В интересах обеспечения безопасности и защиты в авиации ICAO готова оказать поддержку этому расследованию, направив своего эксперта для участия в международной следственной группе в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении организации.

ICAO призывает все заинтересованные государства и поставщиков услуг сохранять всю релевантную информацию и документацию в рамках полного содействия процессу расследования.

"В расследовании могут участвовать государства-операторы, государства регистрации воздушного судна, государства-разработчики и производители самолета и двигателей, а также государства, граждане которых погибли или получили серьезные травмы. Согласно Приложению 13, расследование проводится исключительно с целью предотвращения будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации, связанных с безопасностью. Приложение 13 требует подготовки предварительного отчета в течение 30 дней после происшествия и окончательного отчета в течение 12 месяцев. Поддержка ICAO в этом процессе поможет обеспечить всестороннее расследование, включающее анализ всех возможных факторов, способствовавших этой трагедии, с целью предотвращения подобных событий в будущем", - говорится в сообщении организации.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.