В селе Джахангирбейли будут проведены работы по внутренней инфраструктуре

БАКУ /Trend/ - В селе Джахангирбейли Зангиланского района начинаются работы по внутренней инфраструктуре (дороги, озеленение).

Как сообщает Trend, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах уже завершила подготовительные работы.

Согласно информации, эти работы в селе будут выполнены в рамках проекта реконструкции населенного пункта.

Организация поручила выполнение указанных работ ОАО "Protean Construction" и заключила с ним договор на сумму 18,7 миллиона манатов.

Отметим, что ОАО "Protean Construction" было зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем ОАО с уставным капиталом в 160 672 манатов является Тахмазов Мухаммед Агджа оглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!