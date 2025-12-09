吉尔吉斯斯坦国家银行批准两家银行获得新牌照

比什凯克，吉尔吉斯斯坦，12月9日 —— 据吉尔吉斯斯坦国家银行消息，Bereket Bank 现可办理本国货币和外币的存取款业务，而 Aiyl Bank 则获准开展贵金属现金交易，Trend 报道。

根据国家银行董事会 2025 年 12 月 3 日的决议，Bereket Bank JSC 获得牌照，可在索姆及外币中开展全范围银行业务。监管机构还表示，Aiyl Bank OJSC 现被允许办理涉及标准精炼金银条以及由具有高质量标记的发行者生产的银、金、铂及其他金属硬币的现金交易。

吉尔吉斯斯坦的 Bereket Bank 于 2025 年初开业，由总统扎帕罗夫宣布成立，以私人数字资产机构形式运营。该机构基于币安创始人赵长鹏（CZ）提出的创新框架，以促进加密货币与法币的融合，遵循吉尔吉斯斯坦数字资产相关法规运作，旨在吸引投资并与该国整体数字化战略同步。随后在 11 月 6 日，吉尔吉斯斯坦财政部注册了国家稳定币 USDKG，这是全球首个以实物黄金完全支持、并以 1:1 挂钩美元的国家级稳定币。

11 月 20 日，吉尔吉斯斯坦启动了首期 USDKG 数字代币的发行，总估值 5,000 万美元。上述安排被视为吉尔吉斯斯坦国家加密货币框架的重要组成部分，旨在提升投资者对本国市场的参与度，并推动该国融入全球金融体系。