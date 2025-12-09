乌兹别克斯坦与欧盟贸易额增长四倍

塔什干，乌兹别克斯坦，12月9日 —— 据乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部消息，过去七年间，乌兹别克斯坦与欧盟的双边贸易额增长了四倍，达到 540 亿欧元，Trend 报道。

这一消息由乌兹别克斯坦副总理贾姆希德·霍贾耶夫（Jamshid Khodjayev）在塔什干举行的第三届欧盟—中亚经济论坛上宣布。

他指出，欧盟是乌兹别克斯坦最大的投资者，在该国经济现代化中发挥着关键作用。他强调 GSP 和 GSP+ 机制的重要性，这些机制显著扩大了乌兹别克斯坦进入欧洲市场的渠道，并加速了技术转移。

根据该部数据，2024 年，欧洲复兴开发银行（EBRD）向中亚地区提供了 22.6 亿美元的资金，其中 9.38 亿美元投向乌兹别克斯坦，凸显欧洲在该地区不断增长的金融参与度。

欧盟—中亚经济论坛继比什凯克（2021 年）和阿拉木图（2023 年）之后举办，本届论坛由经合组织（OECD）和国际贸易中心（ITC）联合组织。该平台汇集了欧盟及中亚各国高级官员、私营部门代表和国际金融机构，共同探讨投资合作、区域互联互通以及战略发展倡议。

今年的论坛共有来自 32 个国家的代表团参加，欧盟方面由欧盟委员约泽夫·西凯拉（Jozef Síkela）和玛尔塔·科斯（Marta Kos）率领。

欧盟的 GSP 和 GSP+ 是旨在缓解贫困、促进可持续发展的贸易项目，为发展中国家提供优惠市场准入。标准 GSP 降低大量商品的关税，而 GSP+ 则为满足基本人权、劳动、环境以及良好治理原则的国家，对部分同类产品实施零关税。