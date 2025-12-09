2025年前10个月经由跨里海国际运输线路（TITR）的中国过境运输增长

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月9日 —— 据哈萨克斯坦“萨姆鲁克-卡兹纳基金”（Samruk-Kazyna Fund）消息，2025 年 1—10 月，中国经由跨里海国际运输线路（TITR，中间走廊）共发送 292 列集装箱班列，同比增加 12%，Trend 报道。

基金指出，位于西安干港的哈萨克斯坦—中国物流终端正在处理大量运输业务。该终端于 2024 年投入运行，使来自中国经 TITR 的过境流量增长了 33 倍。

此前，哈萨克斯坦铁路货运公司（KTZ-Freight Transport）副总经理萨拉马特·阿布扎利耶夫（Salamat Abzhaliyev）表示，2025 年前十个月，TITR 铁路运输量达到 260 万吨。他强调，哈萨克斯坦沿该线路的出口运输现已占总运输量的 74%。

此外，阿克套港获得欧盟追加资金，以提升其在 TITR 上的运能。12 月初，双方敲定了一揽子联合融资方案，其中包括欧盟提供的 1,000 万欧元赠款以及欧洲复兴开发银行（EBRD）发放的 3,500 万欧元贷款。这些资金将用于两个泊位的重建与扩建，以及采购耐候码头起重机以提升集装箱装卸能力。

欧盟此前已宣布提供 100 亿欧元用于 TITR 的进一步发展，体现了其致力于加强这一重要贸易与运输通道基础设施的承诺。

TITR 是连接亚洲与欧洲的重要运输与贸易走廊，为传统南北线路提供替代方案。线路始于中国，经由哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家，穿越里海后继续经过阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其，最终抵达欧洲。