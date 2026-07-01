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Iran releases currency exchange rates for July 1

Economy News 1 July 2026 09:36 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 1
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 1. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 1.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to June 30.

The official rate for $1 is 1,340,207 rials, while one euro is valued at 1,530,043 rials. On June 30, the euro was priced at 1,519,197 rials.

Currency

Rial on July 1

Rial on June 30

1 US dollar

USD

1,340,207

1,329,909

1 British pound

GBP

1,776,720

1,762,309

1 Swiss franc

CHF

1,658,059

1,645,525

1 Swedish króna

SEK

138,126

136,805

1 Norwegian krone

NOK

135,244

133,968

1 Danish krone

DKK

204,698

203,251

1 Indian rupee

INR

14,175

14,071

1 UAE Dirham

AED

364,930

362,126

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,325,775

4,299,181

100 Pakistani rupees

PKR

481,905

478,268

100 Japanese yen

JPY

824,194

821,272

1 Hong Kong dollar

HKD

170,888

169,564

1 Omani rial

OMR

3,482,141

3,456,711

1 Canadian dollar

CAD

943,398

935,774

1 New Zealand dollar

NZD

760,531

751,107

1 South African rand

ZAR

81,741

80,935

1 Turkish lira

TRY

28,726

28,514

1 Russian ruble

RUB

17,123

17,104

1 Qatari riyal

QAR

368,189

365,360

100 Iraqi dinars

IQD

102,268

101,491

1 Syrian pound

SYP

11,604

11,514

1 Australian dollar

AUD

926,636

915,531

1 Saudi riyal

SAR

357,389

354,642

1 Bahraini dinar

BHD

3,564,380

3,536,992

1 Singapore dollar

SGD

1,035,347

1,028,980

100 Bangladeshi takas

BDT

1,088,004

1,079,493

10 Sri Lankan rupees

LKR

39,875

39,549

1 Myanmar kyat

MMK

638

633

100 Nepalese rupees

NPR

885,493

879,002

1 Libyan dinar

LYD

208,588

207,014

1 Chinese yuan

CNY

197,378

195,624

100 Thai baht

THB

4,031,156

3,997,892

1 Malaysian ringgit

MYR

328,176

326,667

1,000 South Korean won

KRW

865,066

862,225

1 Jordanian dinar

JOD

1,890,278

1,875,753

1 euro

EUR

1,530,043

1,519,197

100 Kazakh tenge

KZT

278,746

274,345

1 Georgian lari

GEL

508,122

504,188

1,000 Indonesian rupiah

IDR

74,800

74,442

1 Afghan afghani

AFN

20,888

20,805

1 Belarusian ruble

BYN

483,917

480,198

1 Azerbaijani manat

AZN

788,356

782,298

100 Philippine pesos

PHP

2,183,511

2,172,627

1 Tajik somoni

TJS

144,901

143,469

1 Turkmen manat

TMT

381,945

380,334

Venezuelan bolívar

VES

2,155

2,139

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,685,802 rials and $1 costs 1,476,640.

On the black market, $1 is worth about 1.73-1.76 million rials, while one euro is worth 1,97-2 million rials.

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