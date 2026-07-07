Iran releases currency exchange rates for July 7

BAKU, Azerbaijan, July 7. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 7.
According to the CBI's announced rates, the value of 7 currencies went up, while 39 currencies fell compared to July 2.
The official rate for $1 is 1,333,256 rials, while one euro is valued at 1,523,294 rials. On July 2, the euro was priced at 1,525,811 rials.
|
Currency
|
Rial on July 7
|
Rial on July 2
|
1 US dollar
|
USD
|
1,333,256
|
1,340,214
|
1 British pound
|
GBP
|
1,782,237
|
1,779,533
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
1,653,575
|
1,657,429
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
138,214
|
137,837
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
135,771
|
135,223
|
1 Danish krone
|
DKK
|
203,791
|
204,119
|
1 Indian rupee
|
INR
|
13,980
|
14,090
|
1 UAE Dirham
|
AED
|
363,038
|
364,932
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
4,297,082
|
4,333,386
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
479,411
|
482,055
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
821,561
|
825,120
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
169,997
|
170,863
|
1 Omani rial
|
OMR
|
3,464,918
|
3,482,300
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
937,851
|
943,341
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
758,633
|
760,802
|
1 South African rand
|
ZAR
|
82,184
|
81,716
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
28,475
|
28,718
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
17,100
|
17,124
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
366,279
|
368,191
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
101,746
|
102,263
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
10,928
|
11,604
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
925,757
|
925,013
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
355,535
|
357,390
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
3,545,894
|
3,564,399
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1,031,253
|
1,034,464
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
1,081,632
|
1,087,531
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
39,797
|
39,884
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
635
|
638
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
873,311
|
880,186
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
207,780
|
209,076
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
196,197
|
197,310
|
100 Thai baht
|
THB
|
4,001,495
|
4,021,677
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
326,404
|
327,351
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
870,668
|
864,192
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
1,880,474
|
1,890,288
|
1 euro
|
EUR
|
1,523,294
|
1,525,811
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
282,079
|
279,736
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
506,684
|
508,639
|
1,000 Indonesian rupiah
|
IDR
|
74,019
|
74,653
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
20,955
|
20,989
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
461,127
|
483,919
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
784,271
|
787,943
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
2,170,113
|
2,174,987
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
144,220
|
144,734
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
379,850
|
381,990
|
Venezuelan bolívar
|
VES
|
2,025
|
2,137
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,692,817 rials and $1 costs 1,481,630.
On the black market, $1 is worth about 1.75-1.78 million rials, while one euro is worth 2-2,03 million rials.