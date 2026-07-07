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Iran releases currency exchange rates for July 7

Economy News 7 July 2026 09:33 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 7
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 7. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 7.

According to the CBI's announced rates, the value of 7 currencies went up, while 39 currencies fell compared to July 2.

The official rate for $1 is 1,333,256 rials, while one euro is valued at 1,523,294 rials. On July 2, the euro was priced at 1,525,811 rials.

Currency

Rial on July 7

Rial on July 2

1 US dollar

USD

1,333,256

1,340,214

1 British pound

GBP

1,782,237

1,779,533

1 Swiss franc

CHF

1,653,575

1,657,429

1 Swedish króna

SEK

138,214

137,837

1 Norwegian krone

NOK

135,771

135,223

1 Danish krone

DKK

203,791

204,119

1 Indian rupee

INR

13,980

14,090

1 UAE Dirham

AED

363,038

364,932

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,297,082

4,333,386

100 Pakistani rupees

PKR

479,411

482,055

100 Japanese yen

JPY

821,561

825,120

1 Hong Kong dollar

HKD

169,997

170,863

1 Omani rial

OMR

3,464,918

3,482,300

1 Canadian dollar

CAD

937,851

943,341

1 New Zealand dollar

NZD

758,633

760,802

1 South African rand

ZAR

82,184

81,716

1 Turkish lira

TRY

28,475

28,718

1 Russian ruble

RUB

17,100

17,124

1 Qatari riyal

QAR

366,279

368,191

100 Iraqi dinars

IQD

101,746

102,263

1 Syrian pound

SYP

10,928

11,604

1 Australian dollar

AUD

925,757

925,013

1 Saudi riyal

SAR

355,535

357,390

1 Bahraini dinar

BHD

3,545,894

3,564,399

1 Singapore dollar

SGD

1,031,253

1,034,464

100 Bangladeshi takas

BDT

1,081,632

1,087,531

10 Sri Lankan rupees

LKR

39,797

39,884

1 Myanmar kyat

MMK

635

638

100 Nepalese rupees

NPR

873,311

880,186

1 Libyan dinar

LYD

207,780

209,076

1 Chinese yuan

CNY

196,197

197,310

100 Thai baht

THB

4,001,495

4,021,677

1 Malaysian ringgit

MYR

326,404

327,351

1,000 South Korean won

KRW

870,668

864,192

1 Jordanian dinar

JOD

1,880,474

1,890,288

1 euro

EUR

1,523,294

1,525,811

100 Kazakh tenge

KZT

282,079

279,736

1 Georgian lari

GEL

506,684

508,639

1,000 Indonesian rupiah

IDR

74,019

74,653

1 Afghan afghani

AFN

20,955

20,989

1 Belarusian ruble

BYN

461,127

483,919

1 Azerbaijani manat

AZN

784,271

787,943

100 Philippine pesos

PHP

2,170,113

2,174,987

1 Tajik somoni

TJS

144,220

144,734

1 Turkmen manat

TMT

379,850

381,990

Venezuelan bolívar

VES

2,025

2,137

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,692,817 rials and $1 costs 1,481,630.

On the black market, $1 is worth about 1.75-1.78 million rials, while one euro is worth 2-2,03 million rials.

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