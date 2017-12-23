Fitch подтвердило рейтинг АО "Казахтелеком"

БАКУ /Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») АО "Казахтелеком" на уровне «BB+». Прогноз по РДЭ – «Стабильный».

Fitch подняло триггер для понижения рейтинга по скорректированному чистому левериджу по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) с 2х до 2,5х после того, как компания осуществила выплату по долговому инструменту с привязкой к доллару США в четвертом квартале 2017 года, что устранило валютное несоответствие между выручкой и долгом. Весь существующий на сегодня долг номинирован в казахстанских тенге.

"Казахтелеком" является сильным традиционным оператором фиксированной связи с доминирующими долями рынка в сегментах традиционной телефонии и услуг фиксированной широкополосной связи. Компания ведет деятельность в благоприятной регуляторной среде. "Казахтелеком" создал совместное предприятие в мобильном сегменте с Теле2, которое на конец первого полугодия 2017 года имело долю рынка по количеству абонентов около 26 процентов и планирует улучшить свою прибыльность за счет более крупного масштаба и синергии после интеграции.

Fitch также ожидает, что "Казахтелеком" сохранит лидирующую позицию в сегменте фиксированной связи, чему будут способствовать благоприятное регулирование и недостаточное количество альтернативных сетей. Компания оценивала свою рыночную долю в сегменте фиксированной телефонной связи на доминирующем уровне в 93 процента в конце 2016 года. "Казахтелеком" стабильно удерживает рыночную долю выше 70 процентов в сегменте фиксированной широкополосной связи (75 процентов по количеству абонентов на конец 2016 года), который приносит почти половину суммарной выручки компании.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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