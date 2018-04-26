Узбекистан и Туркменистан откроют торговые дома

26 апреля 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерства внешней торговли Узбекистана и Туркменистана подписали соглашение о взаимном создании торговых домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

Согласно информации, соглашение было достигнуто в рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

«Открытие торговых домов поможет нам и в дальнейшем увеличивать объемы торговли и создавать условия для установления контактов между деловыми кругами двух стран», – заявил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Торговые дома станут площадкой для рекламы и продвижения товаров для местных покупателей, позволят вести розничную и мелкооптовую торговлю, проводить маркетинговые исследования, а также будут предоставлять консультационные услуги.

Напомним, что в ходе Национальной выставки Туркменистана и бизнес-форума, прошедших в Ташкенте 23−24 апреля, были подписаны договора на 250 миллионов долларов США.

Сторонами достигнуты перспективные соглашения по расширению сотрудничества в нефтегазовой, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной и туристической отраслях, в сфере промышленного производства и текстильной индустрии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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