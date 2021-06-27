В Азербайджане стоимость экспортной продукции превысила стоимость импортной

Бизнес 27 июня 2021 08:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане стоимость экспортной продукции превысила стоимость импортной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стоимость экспортной продукции превысила стоимость импортной, что положительно сказывается на текущих операциях.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом сказал руководитель Центра Вюсал Гасымлы, говоря о влиянии на Азербайджан процессов, происходящих в мировой экономике.

По его словам, это также означает влияние на повышение реального эффективного курса маната.

Гасымлы отметил, что для Азербайджана с импортом на сумму около 10 миллиардов долларов в год наибольшее внимание привлекает инфляция на мировых рынках: "По данным ЦБА, на фоне немонетарных факторов внешних и внутренних расходов инфляция достигла 4,9 процента в мае, оставаясь в целевом диапазоне".

"Профицит счета текущих операций Азербайджана на уровне 5,6 процента ВВП в первом квартале этого года, а также рост экспорта газа удовлетворяют спрос на иностранную валюту на местном рынке", - сказал он.

Гасымлы подчеркнул, что при этом профицит госбюджета за первые пять месяцев текущего года составил 368,9 миллиона манатов, или 4 процента расходов бюджета. Таким образом, счет текущих операций и профицит государственного бюджета в совокупности при сохранении курса маната также сдерживают инфляцию.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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