Казахстан заключит меморандум со структурой МВФ

БАКУ /Trend/ - Казахстан заключит меморандум о взаимопонимании с Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда (МВФ), передает во вторник Trend со ссылкой на министерство финансов Казахстана.

Данный вопрос был обсужден в ходе совещания с участием представителей Национального банка и центральных государственных органов Казахстана под руководством заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева.

Так, в ходе заседания были рассмотрены некоторые вопросы заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии МВФ

В заключение Жамаубаев поручил Нацбанку совместно с министерствами иностранных дел и юстиции проработать некоторые вопросы заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром.