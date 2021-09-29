Стоимость азербайджанской нефти превышает $80 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 сентября уменьшилась на 0,59 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,18 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,62 доллара - до 79,47 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, упала по сравнению с предыдущим показателем на 0,5 доллара, составив 75,1 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 сентября уменьшилась на 0,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,55 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni