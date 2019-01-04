Почти весь суточный оборот Бакинской фондовой биржи пришелся на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) третьего января 2019 года составил 298,06 миллиона манатов*, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

Почти все операции за день пришлись на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму в 298,05 миллиона манатов. Всего было размещено три миллиона нот, стоимость которых варьировалась в пределах 99,2779 - 99,4217 маната.

В течение дня на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям ОАО “Бинагади деревопереработка” (“Binəqədi ağac emalı”) на общую сумму в 102 маната. По облигациям на вторичном рынке была осуществлена одна сделка по долларовым облигациям госкомпании SOCAR на 1033 маната.

*Статистика не учитывает РЕПО-операции и торговлю производными инструментами.



Официальный курс на четвертое января составляет 1,7 AZN/USD.

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