BTB Bank продал облигации на 2 млн манатов
БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в четверг аукцион по размещению облигаций ОАО «BTB Bank» AZ2002009440 со сроком погашения 365 дней, в ходе которого банк привлек у инвесторов два миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).
В ходе аукциона три инвестора оставили три заявки. Цена облигаций во время размещения аукциона составила 1000 манатов, сумма заказов по номиналу составила два миллиона манатов.
Дата погашения облигаций - 5 марта 2021 года.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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