BTB Bank продал облигации на 2 млн манатов

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в четверг аукцион по размещению облигаций ОАО «BTB Bank» AZ2002009440 со сроком погашения 365 дней, в ходе которого банк привлек у инвесторов два миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

В ходе аукциона три инвестора оставили три заявки. Цена облигаций во время размещения аукциона составила 1000 манатов, сумма заказов по номиналу составила два миллиона манатов.

Дата погашения облигаций - 5 марта 2021 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)