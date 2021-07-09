Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0122 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
09 июля 2021 г.:
|
08 июля 2021 г.:
|
09 июня 2021 г.:
|
09 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0122
|
2,0049
|
2,0706
|
1,932
|
0,0073
|
-0,0584
|
0,0802
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0227
|
0,0236
|
0,0238
|
0,0001
|
-0,0008
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,1956
|
0,1956
|
0,1975
|
0,2477
|
0
|
-0,0019
|
-0,0521
|
1 австралийский доллар
|
1,2611
|
1,269
|
1,3155
|
1,1882
|
-0,0079
|
-0,0544
|
0,0729
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,657
|
0,6693
|
0,6761
|
0,6966
|
-0,0123
|
-0,0191
|
-0,0396
|
1 бразильский реал
|
0,3232
|
0,3249
|
0,3377
|
0,3184
|
-0,0017
|
-0,0145
|
0,0048
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1186
|
0,1184
|
0,1252
|
0,1005
|
0,0002
|
-0,0066
|
0,0181
|
100 южнокорейских вон
|
0,1479
|
0,1484
|
0,1525
|
0,1423
|
-0,0005
|
-0,0046
|
0,0056
|
1 чешская крона
|
0,0778
|
0,0777
|
0,0814
|
0,0725
|
0,0001
|
-0,0036
|
0,0053
|
100 чилийских песо
|
0,2258
|
0,227
|
0,2368
|
0,2164
|
-0,0012
|
-0,0110
|
0,0094
|
1 китайский юань
|
0,2621
|
0,2624
|
0,2659
|
0,2434
|
-0,0003
|
-0,0038
|
0,0187
|
1 датская крона
|
0,2706
|
0,2696
|
0,2784
|
0,2594
|
0,0010
|
-0,0078
|
0,0112
|
1 грузинский лари
|
0,5405
|
0,544
|
0,5431
|
0,556
|
-0,0035
|
-0,0026
|
-0,0155
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2194
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0227
|
0,0233
|
0,0227
|
0,0001
|
-0,0005
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3417
|
2,3435
|
2,4071
|
2,1472
|
-0,0018
|
-0,0654
|
0,1945
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0118
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1975
|
0,1968
|
0,2057
|
0,1857
|
0,0007
|
-0,0082
|
0,0118
|
1 швейцарский франк
|
1,8576
|
1,8367
|
1,8964
|
1,815
|
0,0209
|
-0,0388
|
0,0426
|
1 израильский шекель
|
0,5185
|
0,5195
|
0,5241
|
0,4929
|
-0,0010
|
-0,0056
|
0,0256
|
1 канадский доллар
|
1,3553
|
1,3576
|
1,404
|
1,2589
|
-0,0023
|
-0,0487
|
0,0964
|
1 кувейтский динар
|
5,6453
|
5,6454
|
5,6523
|
5,5224
|
-0,0001
|
-0,0070
|
0,1229
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0216
|
0
|
0
|
-0,0015
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1118
|
0,112
|
0,113
|
0,0006
|
0,0004
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4061
|
0,4075
|
0,4129
|
0,3987
|
-0,0014
|
-0,0068
|
0,0074
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0849
|
0,0864
|
0,075
|
0,0001
|
-0,0014
|
0,0100
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0942
|
0,096
|
0,0987
|
-0,0001
|
-0,0019
|
-0,0046
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1062
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1931
|
0,1943
|
0,2058
|
0,1818
|
-0,0012
|
-0,0127
|
0,0113
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4432
|
0,4421
|
0,464
|
0,4316
|
0,0011
|
-0,0208
|
0,0116
|
1 сингапурский доллар
|
1,2554
|
1,2573
|
1,2841
|
1,223
|
-0,0019
|
-0,0287
|
0,0324
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4203
|
2,4195
|
2,4528
|
2,3443
|
0,0008
|
-0,0325
|
0,0760
|
1 тайваньский доллар
|
0,0606
|
0,0606
|
0,0613
|
0,0578
|
0
|
-0,0007
|
0,0028
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1649
|
-0,0001
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0624
|
0,0627
|
0,0632
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5466
|
1,5378
|
1,5529
|
1,5847
|
0,0088
|
-0,0063
|
-0,0381
|
1 новозеландский доллар
|
1,179
|
1,1886
|
1,2234
|
1,1195
|
-0,0096
|
-0,0444
|
0,0595
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni