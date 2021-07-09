Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 9 июля 2021 09:53 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0122 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

09 июля 2021 г.:

08 июля 2021 г.:

09 июня 2021 г.:

09 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0122

2,0049

2,0706

1,932

0,0073

-0,0584

0,0802

1 российский рубль

0,0228

0,0227

0,0236

0,0238

0,0001

-0,0008

-0,0010

1 турецкая лира

0,1956

0,1956

0,1975

0,2477

0

-0,0019

-0,0521

1 австралийский доллар

1,2611

1,269

1,3155

1,1882

-0,0079

-0,0544

0,0729

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0179

0,024

0

-0,0002

-0,0063

1 белорусский рубль

0,657

0,6693

0,6761

0,6966

-0,0123

-0,0191

-0,0396

1 бразильский реал

0,3232

0,3249

0,3377

0,3184

-0,0017

-0,0145

0,0048

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1186

0,1184

0,1252

0,1005

0,0002

-0,0066

0,0181

100 южнокорейских вон

0,1479

0,1484

0,1525

0,1423

-0,0005

-0,0046

0,0056

1 чешская крона

0,0778

0,0777

0,0814

0,0725

0,0001

-0,0036

0,0053

100 чилийских песо

0,2258

0,227

0,2368

0,2164

-0,0012

-0,0110

0,0094

1 китайский юань

0,2621

0,2624

0,2659

0,2434

-0,0003

-0,0038

0,0187

1 датская крона

0,2706

0,2696

0,2784

0,2594

0,0010

-0,0078

0,0112

1 грузинский лари

0,5405

0,544

0,5431

0,556

-0,0035

-0,0026

-0,0155

1 гонконгский доллар

0,2188

0,2189

0,2191

0,2194

-0,0001

-0,0003

-0,0006

1 индийская рупия

0,0228

0,0227

0,0233

0,0227

0,0001

-0,0005

0,0001

1 британский фунт стерлингов

2,3417

2,3435

2,4071

2,1472

-0,0018

-0,0654

0,1945

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0118

0

-0,0002

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1975

0,1968

0,2057

0,1857

0,0007

-0,0082

0,0118

1 швейцарский франк

1,8576

1,8367

1,8964

1,815

0,0209

-0,0388

0,0426

1 израильский шекель

0,5185

0,5195

0,5241

0,4929

-0,0010

-0,0056

0,0256

1 канадский доллар

1,3553

1,3576

1,404

1,2589

-0,0023

-0,0487

0,0964

1 кувейтский динар

5,6453

5,6454

5,6523

5,5224

-0,0001

-0,0070

0,1229

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0216

0

0

-0,0015

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1118

0,112

0,113

0,0006

0,0004

-0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4061

0,4075

0,4129

0,3987

-0,0014

-0,0068

0,0074

1 мексиканский песо

0,085

0,0849

0,0864

0,075

0,0001

-0,0014

0,0100

1 молдавская лея

0,0941

0,0942

0,096

0,0987

-0,0001

-0,0019

-0,0046

1 египетский фунт

0,1084

0,1083

0,1083

0,1062

0,0001

0,0001

0,0022

1 норвежская крона

0,1931

0,1943

0,2058

0,1818

-0,0012

-0,0127

0,0113

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0167

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4432

0,4421

0,464

0,4316

0,0011

-0,0208

0,0116

1 сингапурский доллар

1,2554

1,2573

1,2841

1,223

-0,0019

-0,0287

0,0324

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4203

2,4195

2,4528

2,3443

0,0008

-0,0325

0,0760

1 тайваньский доллар

0,0606

0,0606

0,0613

0,0578

0

-0,0007

0,0028

1 таджикский сомони

0,1503

0,1504

0,1503

0,1649

-0,0001

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0624

0,0627

0,0632

-0,0001

-0,0004

-0,0009

100 японских иен

1,5466

1,5378

1,5529

1,5847

0,0088

-0,0063

-0,0381

1 новозеландский доллар

1,179

1,1886

1,2234

1,1195

-0,0096

-0,0444

0,0595

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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