Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0122 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 09 июля 2021 г.: 08 июля 2021 г.: 09 июня 2021 г.: 09 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0122 2,0049 2,0706 1,932 0,0073 -0,0584 0,0802 1 российский рубль 0,0228 0,0227 0,0236 0,0238 0,0001 -0,0008 -0,0010 1 турецкая лира 0,1956 0,1956 0,1975 0,2477 0 -0,0019 -0,0521 1 австралийский доллар 1,2611 1,269 1,3155 1,1882 -0,0079 -0,0544 0,0729 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,024 0 -0,0002 -0,0063 1 белорусский рубль 0,657 0,6693 0,6761 0,6966 -0,0123 -0,0191 -0,0396 1 бразильский реал 0,3232 0,3249 0,3377 0,3184 -0,0017 -0,0145 0,0048 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1186 0,1184 0,1252 0,1005 0,0002 -0,0066 0,0181 100 южнокорейских вон 0,1479 0,1484 0,1525 0,1423 -0,0005 -0,0046 0,0056 1 чешская крона 0,0778 0,0777 0,0814 0,0725 0,0001 -0,0036 0,0053 100 чилийских песо 0,2258 0,227 0,2368 0,2164 -0,0012 -0,0110 0,0094 1 китайский юань 0,2621 0,2624 0,2659 0,2434 -0,0003 -0,0038 0,0187 1 датская крона 0,2706 0,2696 0,2784 0,2594 0,0010 -0,0078 0,0112 1 грузинский лари 0,5405 0,544 0,5431 0,556 -0,0035 -0,0026 -0,0155 1 гонконгский доллар 0,2188 0,2189 0,2191 0,2194 -0,0001 -0,0003 -0,0006 1 индийская рупия 0,0228 0,0227 0,0233 0,0227 0,0001 -0,0005 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,3417 2,3435 2,4071 2,1472 -0,0018 -0,0654 0,1945 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0118 0 -0,0002 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1975 0,1968 0,2057 0,1857 0,0007 -0,0082 0,0118 1 швейцарский франк 1,8576 1,8367 1,8964 1,815 0,0209 -0,0388 0,0426 1 израильский шекель 0,5185 0,5195 0,5241 0,4929 -0,0010 -0,0056 0,0256 1 канадский доллар 1,3553 1,3576 1,404 1,2589 -0,0023 -0,0487 0,0964 1 кувейтский динар 5,6453 5,6454 5,6523 5,5224 -0,0001 -0,0070 0,1229 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0216 0 0 -0,0015 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1118 0,112 0,113 0,0006 0,0004 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4061 0,4075 0,4129 0,3987 -0,0014 -0,0068 0,0074 1 мексиканский песо 0,085 0,0849 0,0864 0,075 0,0001 -0,0014 0,0100 1 молдавская лея 0,0941 0,0942 0,096 0,0987 -0,0001 -0,0019 -0,0046 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,1083 0,1062 0,0001 0,0001 0,0022 1 норвежская крона 0,1931 0,1943 0,2058 0,1818 -0,0012 -0,0127 0,0113 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4432 0,4421 0,464 0,4316 0,0011 -0,0208 0,0116 1 сингапурский доллар 1,2554 1,2573 1,2841 1,223 -0,0019 -0,0287 0,0324 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4203 2,4195 2,4528 2,3443 0,0008 -0,0325 0,0760 1 тайваньский доллар 0,0606 0,0606 0,0613 0,0578 0 -0,0007 0,0028 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1503 0,1649 -0,0001 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0624 0,0627 0,0632 -0,0001 -0,0004 -0,0009 100 японских иен 1,5466 1,5378 1,5529 1,5847 0,0088 -0,0063 -0,0381 1 новозеландский доллар 1,179 1,1886 1,2234 1,1195 -0,0096 -0,0444 0,0595

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni