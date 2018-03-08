Компания Azercell на карьерной выставке в ADA

БАКУ /Trend/ - Компания ООО Azercell Telekom приняла участие в шестой карьерной выставке, прошедшей в ADA. На выставке с участием более 900 студентов и 105 компаний сотрудники Azercell отличились своей активностью и интересными стендами. Представители департамента человеческих ресурсов компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, и проинформировали участников выставки о текущих вакансиях. Сотрудники департамента представили участникам информацию о приеме на работу и студенческих программах, объявленных компанией, и ответили на вопросы, интересующие выпускников.

Студентам была предоставлена возможность получить информацию о востребованности их специальности на современном рынке труда, пообщаться с работодателями, а работодатели, в свою очередь, смогли определиться по поводу потенциальных кадров.

Целью проведения мероприятия является предоставление рекомендаций молодежи, ищущей работу в соответствии со своими знаниями и умениями, и оказание ей содействия в построении будущей карьеры. Отметим, что Azercell Telekom постоянно оказывает поддержку талантливой молодежи в этом направлении.

Во время таких ежегодных мероприятий проводятся встречи с талантливой молодежью, желающей работать в компании, и предоставляется подробная информация о деятельности и принципах работы Azercell. В рамках студенческой программы, объявленной компанией, способные молодые люди, обучающиеся в вузах страны, получают возможность добиться специальной стипендии и пройти стажировку в различных отделах компании.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги 7 дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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